Японія посилить захист повітряного простору через активність РФ на Курилах

Японія занепокоєна військовою активністю Російської Федерації на Курильських островах.

Про це в середу, 30 червня, заявив міністр оборони країни Нобуо Кісі під час відвідин військової бази Тітосе на острові Хоккайдо.

– Росія активно проводить військові навчання на Далекому Сході. На Курильських островах лише цього року маневри проходили вже двічі – в лютому та червні, – наголосив очільник оборонного відомства.

Крім того, Кісі доручив Японським силам самооборони зміцнити захист повітряного простору на півночі Японії у зв’язку з активними діями російської авіації.

Зокрема, міністр оборони нагадав, що над Японським й Охотським морями регулярно фіксуються прольоти літаків дальнього радіолокаційного виявлення та винищувачів, що не повинно залишитися без уваги Токіо.

Напередодні винищувачі ВПС РФ спровокували небезпечну ситуацію в Чорному морі, симулюючи атаки на фрегат ВМС Нідерландів Evertsen.

Як повідомили в прес-службі Міністерства оборони Нідерландів, провокаційні дії росіян тривали протягом кількох годин.

У свою чергу капітан фрегата Джордж Пастоор назвав подібні дії безвідповідальними.