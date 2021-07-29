Поблизу популярної серед туристів турецької провінції Анталія спалахнули лісові пожежі, які наробили чимало лиха. Пожежі в Туреччині виникли у середу, 28 липня, одразу в двух місцях.

Факти ICTV розібрались, які наслідки від пожеж в Туреччині зараз та чи є загроза для українських туристів.

Виникнення пожежі в Туреччині

Лісова пожежа виникла 28 липня вдень поблизу містечка Манавґат, за 75 км від Анталії. Через сильний вітер вогонь швидко перекинувся з лісу на довколишні райони.

Ба більше, внаслідок пожежів в околицях населеного пунтку Єнікуй спалахнули будинки.

Станом на четвер, 29 липня, лісова пожежа продовжує поширюватись і вже наблизилась до житлових кварталів містечка Мармаріс.

Тепер готелі одного з курортів знаходяться під загрозою.

Чи є загроза для українських туристів

Як повідомили у прес-службі МЗС, наразі загрози для українців від лісових пожеж в Туреччині немає, бо вогонь далеко від туристичних зон.

Однак, як додали у відомстві, були поодинокі звернення з деяких готелей, які знаходяться найближче до зони пожеж, щодо переселення. Адже у приміщеннях відключають електрику.

За інформацією туриста Андрія, який перебуває за 62 км від місця пожежі, люди відпочивають спокійно, не панікують. Іноді пролітають гелікоптери з водою та вже з’явився дим й попіл.

Чому виникла пожежа

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі є сильна спека. Так, у країні декілька днів поспіль спостерігається температура +50.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, вогонь спалахнув в лісі з невизначеної причини.

За словами мера столичного муніципалітету Анталії Мухіттіна Бочека, він ще ніколи не бачив такої пожежі.

Хто постраждав внаслідок пожежі

За останніми даними, внаслідок пожежі загинули три людини, ще близько 180 осіб постраждали.

За інформацією Міністерства зовнішніх справ України, серед постраждалих громадян України немає.

Як долають наслідки лісової пожежі в Туреччині

До гасіння пожежі залучили літак, 19 вертольотів і сотні пожежників. Однак вогонь досі не вщухає.

Над місцем виникнення пожежі авіація скидає з неба воду.

Havada ve karada büyük bir mücadele veriyoruz. Şiddetli rüzgarlara ve zorlu koşullara rağmen çelik kanatlarımızla son ateş sönene kadar yangının peşindeyiz. #OrmanVatandır #Manavgat pic.twitter.com/ViMBCVS6Ob — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 28, 2021

На допомогу приїхали й пожежники з сусідній міст Іспарти, Бурдура та Конья.

Як пише Hürriyet Daily News, вогонь вже знищив десятки гектарів лісу. Рятувальникам довелося евакуйовувати людей з понад 20 населених пунктів.

Фото: Julia Maslennikova