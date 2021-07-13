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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Болівії автобус зірвався зі 150-метрової скелі – 34 пасажири загинули

аварія, ДТП

У Болівії пасажирський автобус впав зі скелі – висота становила близько 150 метрів. У результаті трагедії у столиці країни, місті Сукре, загинуло 34 людини, ще 10 отримали поранення, з них двоє у важкому стані.

Автобус повністю зруйнований. На місці працюють екстрені бригади, наразі влада складає списки загиблих та поранених.

На місце також прибули родичі пасажирів для ідентифікації тіл. Багато людей також вирушило до місцевої лікарні, щоб перевірити, чи там немає їхніх друзів чи родичів.

Ця аварія виявилася наймасштабнішою у Болівії цього року. Правоохоронці займаються розслідуванням причин ДТП.

У березні у Болівії сталася схожа трагедія – тоді автобус також впав зі скелі, кількість загиблих становила 21.

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ДжерелоUnitel

Фото: Depositphotos

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