У Болівії пасажирський автобус впав зі скелі – висота становила близько 150 метрів. У результаті трагедії у столиці країни, місті Сукре, загинуло 34 людини, ще 10 отримали поранення, з них двоє у важкому стані.

Автобус повністю зруйнований. На місці працюють екстрені бригади, наразі влада складає списки загиблих та поранених.

На місце також прибули родичі пасажирів для ідентифікації тіл. Багато людей також вирушило до місцевої лікарні, щоб перевірити, чи там немає їхніх друзів чи родичів.

Ця аварія виявилася наймасштабнішою у Болівії цього року. Правоохоронці займаються розслідуванням причин ДТП.

У березні у Болівії сталася схожа трагедія – тоді автобус також впав зі скелі, кількість загиблих становила 21.

#BTVInforma

En la comunidad de #Chataquila del municipio de #Sucre, un bus proveniente de #Potolo se embarrancó 400 metros aproximadamente, donde perdieron la vida 31 personas y 10 heridos de acuerdo al informe preliminar del fiscal Fernando Guzmán

Inf. Eduardo Coria –BTV Sucre pic.twitter.com/pF8Tve5eG5 — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) July 12, 2021

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Джерело: Unitel