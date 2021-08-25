З нагоди Дня Незалежності України Ніагарський водоспад підсвітили кольорами прапора держави.

Відповідне відео опублікувало Посольство України в Канаді.

На записі чутно також, як люди співають національний гімн та вигукують вітання Слава Україні!

Ніагарський водоспад – один з найвідоміших у світі. Він розташований на території США та Канади.

З нагоди Дня Незалежності України синьо-жовтим кольором підсвітили й інші популярні світові пам’ятки. Кольори прапора України засяяли на Петршинській оглядовій вежі у Празі (Чехія), на вежі Азаді, що розташована у Тегерані (Іран).

Також синьо-жовту підсвітку увімкнули на найвищому хмарочосі світу Бурдж-Халіфі, який розміщений у місті Дубай, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів.

День Незалежності України святкують 24 серпня. Цього року Україна відсвяткувала 30-ту річницю незалежності.

У всій країні пройшла низка урочистих заходів, зокрема у Києві та Одесі організували військовий парад, а на столичному НСК Олімпійський відбувся концерт Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни.