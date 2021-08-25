Найвища будівля світу у Дубаї засвітилася кольорами прапора України

До Дня Незалежності України у Дубаї на найвищій будівлі світу, хмарочосі Бурдж-Халіфа, зробили синьо-жовту підсвітку.

Так в Об’єднаних Арабських Еміратах вітали українців з ювілеєм незалежності:

– Сьогодні ввечері Бурдж-Халіфа відзначає День Незалежності України і бажає її народу процвітання і миру.

У відеоролику на тлі святково вбраного хмарочоса звучить гімн України.

Бурдж-Халіфа – найвищий хмарочос у світі. У нього 162 поверхи, висота – 828 м.

В інших країнах світу також привітали Україну з Днем Незалежності. Наприклад, у Канаді Ніагарський водоспад підсвітили синьо-жовтими кольорами.

Так само підсвітили Петршинську оглядову вежу у Празі (Чехія), вежу Атакулє в Анкарі (Туреччина) та вежу Азаді у Тегерані (Іран).

Фото: Burj Khalifa