По случаю Дня Независимости Украины Ниагарский водопад подсветили цветами флага государства.

Соответствующее видео опубликовало Посольство Украины в Канаде.

На записи слышно также, как люди поют национальный гимн и выкрикивают приветствия Слава Украине!

Ниагарский водопад — один из самых известных в мире. Он расположен на территории США и Канады.

По случаю Дня Независимости Украины сине-желтым цветом подсветили и другие популярные мировые достопримечательности. Цвета флага Украины засияли на Петршинской обзорной башни в Праге (Чехия), на башне Азади, расположенной в Тегеране (Иран).

Также сине-желтую подсветку включили на самом высоком небоскребе мира Бурдж-Халифе, который расположен в городе Дубай, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

День Независимости Украины празднуют 24 августа. В этом году Украина отпраздновала 30-ю годовщину независимости.

По всей стране прошел ряд торжественных мероприятий, в частности, в Киеве и Одессе организовали военный парад, а на столичном НСК Олимпийский состоялся концерт Независимость в нашей ДНК. День независимости страны.