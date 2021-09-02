Зустріч президентів США та України відбулась 1 вересня. Тривала вона в Овальному кабінеті Білого дому близько двох годин.

За підсумками переговорів сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та США.

Факти ICTV підготували огляд закордонної преси про зустріч глав держав.

CNN називають прибуття Зеленського до США кульмінацією багаторічної боротьби за візит. Зустріч у Білому домі, стверджує ЗМІ, в одну мить помістила Зеленського в центр політики США.

Представники видання зазначають, що довгоочікувана зустріч може мати значні результати для Зеленського, який боровся за американську підтримку відтоді, як обійняв посаду в 2019 році.

Зустріч у Білому домі після ситуації з телефонним дзвінком Трампу та подальшою процедурою імпічменту, пише CNN, стала для східноєвропейського лідера можливістю особисто задати новий тон із новою адміністрацією.

Наводять і коментар Зеленського щодо покращення відносин між Україною та США:

– Я хотів би, щоб Україна була відомою, а не горезвісною.

Видання доходить висновку, що питання щодо довгострокового зовнішньополітичного підходу США залишаються в повітрі.

А також наводять слова Байдена про тверду відданість суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією, підтримку євроатлантичних прагнень України та демократичних реформ.

NBC News заявляють, що президент України голосно висловився про рішення США не втручатися в будівництво російського газопроводу та про своє бажання приєднатися до НАТО.

Так, пише ЗМІ, Зеленський розчарований ваганнями західних союзників схвалити пропозицію України приєднатися до НАТО, що, на його думку, дасть Україні більший захист від Росії.

Також він не погодився з коментарями Байдена про те, що країні потрібно “очиститися від корупції” до розгляду питання про членство.

The New York Times зазначає, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським дала змогу Байдену надіслати повідомлення Росії, що він зобов’язаний бути на боці стратегічного партнера, до якого вторглася Москва.

ЗМІ також акцентує увагу на тому, що зустріч відбулася після того, як через дії Трампа Зеленський мимоволі став причетним до міжнародного інциденту, що призвів до процесу імпічменту попереднього очільника США.

Цитує видання й слова Байдена про те, що він хоче приїхати в Україну, яку жоден американський президент не відвідував із часів президента Джорджа Буша в 2008 році. А також уточнює, що Джо Байден регулярно відвідував Україну як віце-президент.

Те, що Зеленський став другим європейським лідером (після канцлера Німеччини Ангели Меркель, – Ред.), який відвідав Білий дім після інавгурації Байдена, стверджує ЗМІ, є чітким сигналом, що Україна залишається пріоритетом для адміністрації.

Про особливість зустрічі пише й Los Angeles Times. ЗМІ також наголошує, що Зеленський став другим главою європейської держави, який сидів поруч із президентом Байденом в Овальному кабінеті.

Видання також називає це чітким сигналом того, яке значення для Байдена має захист України у тривалій війні 30-річної демократії з Росією.

Водночас, посилаючись на експертів, Los Angeles Times зазначає, що зусилля Зеленського налагодити глибші зв’язки з Вашингтоном може ускладнити зміна фокусу зовнішньої політики США через ситуацію на Близькому Сході та в Афганістані.

Джерело: CNN, NBC News, The New York Times, Los Angeles Times