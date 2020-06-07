Колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія покинули Велику Британію.

Про це пише The Sunday Times з посиланням на джерело в британському уряді.

За словами співрозмовника видання, Скрипалі змінили імена та переїхали до Нової Зеландії.

До цього вони більше року жили в таємному місці, що їм надала британська розвідка MI6.

Водночас, племінниця Скрипаля не повірила в ці дані і назвала публікації “відволікаючим маневром”.

– Я нічого про це не знаю. Але і не вірю в це. Про їхню участю в програмі захисту свідків і переїзді говорили ще давно. Тоді називали Нову Зеландію, США і Австралію. Але я вважаю, що вони як і раніше в Портон-Дауні.

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Справа Скрипалів

Полковника Головного розслідувального управління Росії Сергія Скрипаля звинуватили у шпіонажі на користь Великої Британії.

У березні 2018 року Сергія та його доньку Юлію знайшли з признаками отруєння у місті Солсбері, де на той час мешкав чоловік.

За версією британської влади, їх отруїли препаратом Новичок, а замах організували російські спецслужби.

Скрипалів вдалося врятували і через кілька днів їх виписали з лікарні. Росія своє відношення до справи спростовує.