Колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія покинули Велику Британію.
Про це пише The Sunday Times з посиланням на джерело в британському уряді.
За словами співрозмовника видання, Скрипалі змінили імена та переїхали до Нової Зеландії.
До цього вони більше року жили в таємному місці, що їм надала британська розвідка MI6.
Водночас, племінниця Скрипаля не повірила в ці дані і назвала публікації “відволікаючим маневром”.
– Я нічого про це не знаю. Але і не вірю в це. Про їхню участю в програмі захисту свідків і переїзді говорили ще давно.
Тоді називали Нову Зеландію, США і Австралію. Але я вважаю, що вони як і раніше в Портон-Дауні.
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Справа Скрипалів
Полковника Головного розслідувального управління Росії Сергія Скрипаля звинуватили у шпіонажі на користь Великої Британії.
У березні 2018 року Сергія та його доньку Юлію знайшли з признаками отруєння у місті Солсбері, де на той час мешкав чоловік.
За версією британської влади, їх отруїли препаратом Новичок, а замах організували російські спецслужби.
Скрипалів вдалося врятували і через кілька днів їх виписали з лікарні. Росія своє відношення до справи спростовує.