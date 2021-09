Новий рекорд: вартість газу в Європі перевищила $1000 за тисячу кубометрів

Ціна на газ у Європі встановила новий рекорд, вперше подолавши позначку в 1000 доларів США за тисячу кубометрів.

Згідно з даними біржі ICE Futures, вранці у вівторок, 28 вересня, ціна найближчого, жовтневого, ф’ючерсу на газ на нідерландському хабі TTF досягла позначки 85,24 євро за МВт-год, а згодом і позначки в 85,65 євро. Це приблизно $1030 за тисячу кубометрів.

Загальне зростання ціни газу від початку дня становить близько 11%.

Вартість листопадового ф’ючерса наразі також перевищує 85 євро. Проте ф’ючерси на літо 2022 року знаходяться на рівні близько 41,7 євро. Це свідчить про те, що трейдери розраховують на різке зниження вартості газу після зимового періоду.

Зростання вартості газу пов’язують як із низькими запасами в європейських сховищах перед зимою (зараз вони знаходяться на 10-річному мінімумі), так і з перебоями поставок із Росії та тиском РФ на фоні спроб запуску газопроводу Північний потік-2.

Євродепутати вже закликали розслідувати роль російського газового монополіста Газпром у різкому зростанні цін на блакитне паливо. Загалом із такою ініціативою виступила група із 40 депутатів Європарламенту, з яких 14 від Польщі.

Вони звинуватили Газпром у ринкових маніпуляціях та шантажі з метою прискорення сертифікації та введення в експлуатацію Північного потоку-2.

Варто зазначити, що попередній історичний ціновий рекорд на TTF було зафіксовано 1 березня 2018 року: 76 євро за МВт-год. У перерахунку на долари цей показник складав $969 за тисячу кубометрів.

Тоді стрибок вартості газу збігся із холодним фронтом Звір зі Сходу (the Beast from the East), який накрив Європу. Проте тоді зростання цін на газ припало на кінець зими. В нинішній же ситуації опалювальний сезон у Європі ще навіть не розпочався.

Ціна на газ у Європі зараз зросла слідом за цінами в Азії. Так, листопадовий ф’ючерс на азійський спотовий СПГ-індекс JKM Platts 27 вересня зріс на $60 і досягнув позначки в $1042 за тисячу кубометрів.

В умовах дефіциту постачань газу Європа змушена конкурувати за СПГ із ринком Азії.

Джерело: ICE Futures, Інтерфакс-Україна