Шантаж Молдови та Північний потік-2: як Росія використовує газ для тиску на Європу

Росія все частіше використовує газ для просування своїх інтересів та тиску на Європу.

Так, російський газовий монополіст Газпром шантажує Молдову, вимагаючи змінити угоду про вільну торгівлю з Євросоюзом та відкласти узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку.

Натомість у РФ обіцяють Молдові дешевий газ, про що стало відомо виданню Financial Times. Кремль використовує газове питання, щоб стримати проєвропейський рух країни.

Тим часом Німеччина зробила наступний крок до запуску російського газопроводу Північний потік-2. Міністерство економіки та енергетики країни завершило аналіз надійності поставок через нього: стверджує, що загрози безпеці газопостачання до Євросоюзу немає.

Тепер слово за Європейською комісією. Для аналізу та надання висновків експерти мають два місяці.

А в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки запевнили, що Джо Байден не змінював думки щодо російського газового проекту Північний потік-2. Американський лідер вважає його фактором нестабільності для України та Європи.

Водночас у Вашингтоні зазначили, що не мали змоги завадити добудові газогону, а могли тільки відтермінувати. Тож вирішили зосередитися на зменшенні негативних наслідків.

Нещодавно в Держдепартаменті США повідомили, що Північний потік-2 не запрацює до березня 2022 року. Все через те, що його сертифікація Німеччиною та Єврокомісією може затягнутися до весни.

У жовтні Україна подала заявки на участь у сертифікації компанії Nord Stream-2 AG – оператора Північного потоку-2. Заявки до німецького енергетичного регулятора спрямували НАК Нафтогаз України та Оператора ГТС України. Якщо німецький регулятор їх прийме, це зобов’яже враховувати позицію України при сертифікації.

Варто зазначити, що у вересні депутати Європарламенту закликали розслідувати роль Газпрому у різкому зростанні цін на газ у Європі. Вони звинуватили російську компанію в ринкових маніпуляціях та шантажі з метою прискорення запуску Північного потоку-2.

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