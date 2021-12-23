Ніколи не обіцяли не розширюватися: у НАТО відповіли Росії щодо України

Україна має можливість вступити до НАТО, оскільки Північноатлантичний альянс ніколи не гарантував того, що не прийматиме до своїх лав нових членів зі сходу Європи.

Таку відповідь дав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– НАТО ніколи не давало обіцянок не розширюватися. Насправді, це в нашому установчому договорі про те, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу, – зазначив Столтенберг.

За його словами, документи, які було підписано у період з 1970 до 1990 роки, вказують на те, що всі держави мають право обирати самі свій шлях, що гарантує безпеку, під чим підписалася Російська Федерація.

Столтенберг зазначив, що країни-НАТО ніколи не обіцяли нічого, що суперечить цим нормативам.

За словами генсека Північноатлантичного альянсу, наступного року він має намір скликати якнайшвидше засідання з Росією, під час якого буде порушено це питання.

Він також наголосив, що не має наміру йти на компроміси щодо ключових принципів НАТО.

Нагадаємо, раніше Столтенберг закликав Росію перед святами знизити напруженість у регіоні та відвести свої війська від українського кордону.

За словами генсека НАТО, він не бачить ознак уповільнення нарощування військ РФ. Столтенберг відповів, що готовий вести діалог із Москвою щодо цього.

Проте західні ЗМІ підтверджують інформацію, що Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону.

Джерело: DPA