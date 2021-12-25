Агресія РФ і Північний потік-2: про що говорив Зеленський з американськими парламентарями

Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з понад 20 сенаторами та конгресменами Сполучених Штатів Америки.
За даними Офісу президента, під час онлайн-зустрічі вони обговорили ситуацію біля кордонів України та російський газопровід Північний потік-2.
– Зараз, як ніколи, мають значення не слова, а рішучі дії. Моя мета – зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку в Європі без завершення війни на Донбасі, – переконаний глава держави.
Зеленський наголосив, що ситуація залишається складною, а Росія не відводить війська від кордонів України.
На думку президента, підтримка США щодо євроатлантичних прагнень України – важлива для держави.
– Жодних домовленостей щодо України без неї. Жодна третя країна не може мати права голосу в питанні інтеграції України в НАТО, – вважає Зеленський.
Президент не оминув увагою питання щодо російського газопроводу Північний потік-2 на відеозустрічі з сенаторами та конгресменами. Він наголосив на ризиках проекту, який є енергетичною зброєю проти України та Європи.