Агресія РФ і Північний потік-2: про що говорив Зеленський з американськими парламентарями

Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з понад 20 сенаторами та конгресменами Сполучених Штатів Америки.

За даними Офісу президента, під час онлайн-зустрічі вони обговорили ситуацію біля кордонів України та російський газопровід Північний потік-2.

– Зараз, як ніколи, мають значення не слова, а рішучі дії. Моя мета – зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку в Європі без завершення війни на Донбасі, – переконаний глава держави.

Зеленський наголосив, що ситуація залишається складною, а Росія не відводить війська від кордонів України.

На думку президента, підтримка США щодо євроатлантичних прагнень України – важлива для держави.

– Жодних домовленостей щодо України без неї. Жодна третя країна не може мати права голосу в питанні інтеграції України в НАТО, – вважає Зеленський.

Президент не оминув увагою питання щодо російського газопроводу Північний потік-2 на відеозустрічі з сенаторами та конгресменами. Він наголосив на ризиках проекту, який є енергетичною зброєю проти України та Європи.