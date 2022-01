США “без зайвого розголосу” виділили Україні додаткові $200 млн – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена санкціонувала надання $200 млн на додаткову військову допомогу Україні. Виділення коштів відбулося наприкінці 2021 року “без зайвого розголосу”.

Про це повідомила журналістка телеканалу CNN Кайлі Етвуд на своїй сторінці у Twitter.

За її словами, цю інформацію їй підтвердили чотири чотири знайомі із ситуацією джерела.

The Biden administration quietly authorized an additional $200 million in security assistance to Ukraine in late December amid a Russian troop buildup along Ukraine’s borders that has sparked fears of a renewed invasion, 4 sources tell me, @NatashaBertrand & @MarquardtA.

