США “без зайвого розголосу” виділили Україні додаткові $200 млн – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена санкціонувала надання $200 млн на додаткову військову допомогу Україні. Виділення коштів відбулося наприкінці 2021 року “без зайвого розголосу”.

Про це повідомила журналістка телеканалу CNN Кайлі Етвуд на своїй сторінці у Twitter.

За її словами, цю інформацію їй підтвердили чотири чотири знайомі із ситуацією джерела.

— Наприкінці грудня адміністрація Байдена тихо санкціонувала додаткові $200 млн на безпеку Україні на тлі нарощування російських військ вздовж кордонів України, що викликало побоювання щодо поновлення вторгнення,- написала Етвуд.

The Biden administration quietly authorized an additional $200 million in security assistance to Ukraine in late December amid a Russian troop buildup along Ukraine’s borders that has sparked fears of a renewed invasion, 4 sources tell me, @NatashaBertrand & @MarquardtA. — Kylie Atwood (@kylieatwood) January 10, 2022

У січні видання The New York Times зіставило мапу, на якій показані війська, танки та важка артилерія. Ці сили можуть залучити до ескалації конфлікту на сході України, а також можуть відкрити новий фронт на північному кордоні України.

10 січня у Женеві відбулися переговори між делегаціями США та Росії. Вони тривали протягом майже восьми годин із перервою на ланч.

Про що говорили на зустрічі представники США та Росії пропонуємо ознайомитися у нашому матеріалі.