Сполучені Штати Америки передадуть Україні радіолокаційні системи та морське обладнання в рамках пакету додаткової військової допомоги, який був непублічно затверджений наприкінці 2021 року.

Про це інформує американське видання Politico із посиланням на обізнане джерело та на неназваного радника президента України Володимира Зеленського.

Про те, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила надання додаткової військової допомоги Україні на $200 млн, днями поінформував американський телеканал CNN. Зазначалося, що виділення цієї допомоги відбулося наприкінці грудня 2021 року “без зайвого розголосу”, на тлі ескалації з боку Росії.

Канал CNN із посиланням на джерела інформував, що пакет допомоги охоплює оборонне обладнання, яке Вашингтон постачав і раніше. Це, зокрема, стрілецька зброя і боєприпаси, системи захищеного зв’язку, медичне обладнання тощо.

Журналісти Politico, своєю чергою, з’ясували, що додаткова допомога на $200 млн була санкціонована в рамках повноважень американського лідера Джо Байдена з надання допомоги іноземній державі, яка потрапила в небезпеку. В таких випадках президент США може делегувати держсекретаря звернутися до міністра оборони з проханням доставити допомогу із запасів Пентагону до країни, що перебуває у небезпеці.

Після цього команда американського лідера повинна поставити до відома Конгрес США, що “непередбачена надзвичайна ситуація потребує негайної військової допомоги”.

Багато співробітників Конгресу повідомили журналістам, що вперше почули про додатковий пакет допомоги на $200 млн під час нещодавнього секретного брифінгу. За їхніми словами, ця допомога ще не була відправлена в Україну, оскільки лише завершилися необхідні процедури з її виділення.

Водночас неназваний радник Володимира Зеленського та ще одне обізнане джерело повідомили Politico, що Вашингтон відправить Україні радіолокаційні системи та деяке морське обладнання. Поки що незрозуміло, коли відбудуться перші поставки.

За словами радника Зеленського, українська сторона була поінформована про додаткову військову допомогу минулого місяця на “найвищому рівні”.

– Враховуючи те, що розвідка США постійно припускає, що Росія може розпочати повноцінне вторгнення, використовуючи всю свою військову міць, ця допомога дасть змогу Україні завдати додаткової шкоди РФ, – зазначив радник.

Видання Politico нагадує, що це не вперше Джо Байден використовує свої повноваження для надання Україні додаткової допомоги в сфері оборони. Так, у серпні 2021 року він санкціонував військову допомогу Україні на $60 млн – незадовго до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Частина цієї допомоги (включно зі стрілецькою зброєю та боєприпасами), була доставлена в Україну минулого місяця.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон готовий збільшити оборонну допомогу Україні в разі, якщо Росія обере шлях подальшої ескалації.

А група республіканців у Палаті представників Конгресу США підготувала законопроєкт, яким Україні надається статус країни “НАТО-плюс”. У разі ухвалення цього документа може бути збільшена військова підтримка Збройних сил України.

Джерело: Politico, CNN