Посилить обороноздатність: в Україну з Британії доставили систему NLAW
В Україну з Великої Британії прибула партія протитанкового озброєння. Про це повідомили у Міноборони.
Його доставили два військово-транспортні літаки Королівських ВПС. Лондон передав збройним силам протитанковий переносний комплекс NLAW, який вважається найкращим у світі в своєму класі.
У Міноборони наголосили, що ця зброя посилить обороноздатність України і буде використана лише для захисту мирного населення та інфраструктури.
Транспортні літаки C-17 Британії, які доставляли протитанкове озброєння України, судячи з маршруту польоту, облітали Німеччину, яка, ймовірно, відмовила їм у праві перетинати свій повітряний простір.
В МЗС Канади висловились щодо надання Україні озброєння на тлі можливого вторгнення РФ. Глава відомства Мелані Джолі, заявила що країна вивчає варіанти, але рішення буде ухвалено своєчасно.