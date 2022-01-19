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Посилить обороноздатність: в Україну з Британії доставили систему NLAW

Петро Дем'янчук

В Україну з Великої Британії прибула партія протитанкового озброєння. Про це повідомили у Міноборони.

Його доставили два військово-транспортні літаки Королівських ВПС. Лондон передав збройним силам протитанковий переносний комплекс NLAW, який вважається найкращим у світі в своєму класі.

У Міноборони наголосили, що ця зброя посилить обороноздатність України і буде використана лише для захисту мирного населення та інфраструктури.

Транспортні літаки C-17 Британії, які доставляли протитанкове озброєння України, судячи з маршруту польоту, облітали Німеччину, яка, ймовірно, відмовила їм у праві перетинати свій повітряний простір.

В МЗС Канади висловились щодо надання Україні озброєння на тлі можливого вторгнення РФ. Глава відомства Мелані Джолі, заявила що країна вивчає варіанти, але рішення буде ухвалено своєчасно.

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