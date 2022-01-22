У Міністерстві закордонних справ України назвали абсолютно неприйнятною заяву командувача військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха щодо того, що Крим нібито втрачено Україною.

Про це Фактам ICTV повідомили у МЗС України.

– Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору, – йдеться у заяві українського МЗС.

Раніше очільник військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах під час дискусії в індійському аналітичному центрі Manohar Parrikar IDSA заявив, що окупований Росією Кримський півострів втрачено, а президент РФ Володимир Путін “можливо, заслуговує на повагу”.

Тепер МЗС вимагає роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи, для якої деокупація півострову є основною метою.

– Були особливо здивовані почути сентименти пана Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону, на Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, а Крим перетворився на ґетто прав людини, – зазначають у МЗС.

У відомстві нагадали, що на території самої Німеччини російські спецслужби знищують політичних опонентів, займаються дезінформацією та намагаються втручатися у внутрішні справи країни.

– Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі, – йдеться у заяві українського МЗС.

Тепер Україна вимагає публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини.