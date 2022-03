Дмитро Кулеба прибув в Анталію на переговори з Сергієм Лавровим. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

At the invitation of Turkey’s FM @MevlutCavusoglu, @DmytroKuleba has arrived in Antalya for the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukraine.

