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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Знищення дитячої лікарні в Маріуполі та гуманітарні коридори: що відбувається на 15-ту добу війни в Україні

Знищення дитячої лікарні в Маріуполі та гуманітарні коридори: що відбувається на 15-ту добу війни в Україні

Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як розповіли згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених та поранених російських військових перевищила 12 тис.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
02:15 - 10 березня

Війна в Україні забрала життя щонайменше 516 цивільних, ще 908 поранено, повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

–  УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій РФ, і особливо в останні дні, – наголошується в документі.

Це відноситься, до Волновахи, Маріуполя, Ізюму, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації і не включені у вищенаведену статистику.

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02:05 - 10 березня

Близько 00:40, 10 березня російська ворожа авіація нанесла удар в околиці Сум та село Битиця. Подробиці поки уточнються.

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01:34 - 10 березня

Зведення Генштабу ЗСУ про ситуацію в країні станом на 00.00, 9 березня: 

На деяких напрямках окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Ворог переміщує до кордонів України з’єднання та військові частин з інших стратегічних напрямків.

Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі. Зберігається імовірність диверсій на військових та цивільних об’єктах.

РФ досі планує оточити Київ, продовжуючи наступ з Поліського та Сіверського напрямків.

На Слобожанському напрямку ворог наступає на Ізюм, Петрівське, Грушуваху, а також на Суми та Охтирку.

Ворожий наступ триває також на Донецькому і Таврійському напрямках. Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.

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00:17 - 10 березня

В Україні набув чинності закон, який дозволяє цивільним використовувати зброю для опору збройній агресії РФ, повідомляє Верховна Рада у Твіттері.

– Набув чинності закон України Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, який дає право цивільним особам чинити опір збройній агресії РФ, використовуючи будь-яку зброю. Документ діє на період воєнного часу, – зазначається у повідомленні.

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00:15 - 10 березня

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш після нападу на лікарню в Маріуполі закликав зараз же припинити кровопролиття.

– Мирне населення платить найвищу ціну за війну, яка не має до них жодного відношення, – написав він у Твіттер.

Внаслідок авіанальоту російських військ на пологовий будинок у центрі Маріуполя, 17 людей серед персоналу та породіль отримали поранення.

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00:09 - 10 березня

Міністерство оборони Росії підтвердило використання у війни проти України систему зброї TOS-1A . Ця система використовує термобаричні ракети, які створюють ефект запалу та вибуху.

Про це у Твіттер повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Зокрема, окупанти здійснювали удари TOS-1A по Охтирці.

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22:47 - 09 березня

Дмитро Кулеба прибув в Анталію на переговори з Сергієм Лавровим. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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22:44 - 09 березня

В Україні через війну без електроенергії залишилися 723 тис. споживачів, а без газу – 233 тис.

– Пошкодження через бойові дії позбавили електропостачання понад 1 250 населених пунктів та близько 11 тис. трансформаторних підстанцій. Найскладнішою ситуація залишається у Донецькій області: без електроенергії понад 235 тисяч абонентів, повністю відключений від електропостачання Маріуполь, – повідомили у Міненерго.

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22:40 - 09 березня

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21:51 - 09 березня

Внаслідок авіаудару по селищу Пісківка на Київщині загинула 20-річна дівчина, 2-х поранено, зруйновано 9 осель.

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