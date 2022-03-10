Знищення дитячої лікарні в Маріуполі та гуманітарні коридори: що відбувається на 15-ту добу війни в Україні
Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як розповіли згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених та поранених російських військових перевищила 12 тис.
Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Війна в Україні забрала життя щонайменше 516 цивільних, ще 908 поранено, повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
– УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій РФ, і особливо в останні дні, – наголошується в документі.
Це відноситься, до Волновахи, Маріуполя, Ізюму, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації і не включені у вищенаведену статистику.
Близько 00:40, 10 березня російська ворожа авіація нанесла удар в околиці Сум та село Битиця. Подробиці поки уточнються.
Зведення Генштабу ЗСУ про ситуацію в країні станом на 00.00, 9 березня:
На деяких напрямках окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Ворог переміщує до кордонів України з’єднання та військові частин з інших стратегічних напрямків.
Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі. Зберігається імовірність диверсій на військових та цивільних об’єктах.
РФ досі планує оточити Київ, продовжуючи наступ з Поліського та Сіверського напрямків.
На Слобожанському напрямку ворог наступає на Ізюм, Петрівське, Грушуваху, а також на Суми та Охтирку.
Ворожий наступ триває також на Донецькому і Таврійському напрямках. Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.
У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.
В Україні набув чинності закон, який дозволяє цивільним використовувати зброю для опору збройній агресії РФ, повідомляє Верховна Рада у Твіттері.
– Набув чинності закон України Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, який дає право цивільним особам чинити опір збройній агресії РФ, використовуючи будь-яку зброю. Документ діє на період воєнного часу, – зазначається у повідомленні.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш після нападу на лікарню в Маріуполі закликав зараз же припинити кровопролиття.
– Мирне населення платить найвищу ціну за війну, яка не має до них жодного відношення, – написав він у Твіттер.
Внаслідок авіанальоту російських військ на пологовий будинок у центрі Маріуполя, 17 людей серед персоналу та породіль отримали поранення.
Міністерство оборони Росії підтвердило використання у війни проти України систему зброї TOS-1A . Ця система використовує термобаричні ракети, які створюють ефект запалу та вибуху.
Про це у Твіттер повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
Зокрема, окупанти здійснювали удари TOS-1A по Охтирці.
Дмитро Кулеба прибув в Анталію на переговори з Сергієм Лавровим. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
At the invitation of Turkey’s FM @MevlutCavusoglu, @DmytroKuleba has arrived in Antalya for the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukraine.
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 9, 2022
В Україні через війну без електроенергії залишилися 723 тис. споживачів, а без газу – 233 тис.
– Пошкодження через бойові дії позбавили електропостачання понад 1 250 населених пунктів та близько 11 тис. трансформаторних підстанцій. Найскладнішою ситуація залишається у Донецькій області: без електроенергії понад 235 тисяч абонентів, повністю відключений від електропостачання Маріуполь, – повідомили у Міненерго.
Внаслідок авіаудару по селищу Пісківка на Київщині загинула 20-річна дівчина, 2-х поранено, зруйновано 9 осель.
#Київщина
Внаслідок авіаудару по селищу Пісківка на Київщині загинула 20-річна дівчина, 2-х поранено, зруйновано 9 осель
8 березня о 21.30 російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі. Ворог скинув бомби на житлові будинки мирного селища.#stoprussia pic.twitter.com/Yf5VnDOFID
— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) March 9, 2022