В ООН відреагували на знищення лікарні в Маріуполі, де розташовані пологове і дитяче відділення.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш зазначив, що такий напад на дитячу лікарню в Маріуполі просто жахає.

У своєму Твіттер він написав, що цивільні особи платять найвищу ціну за війну, яка не має до них ніякого відношення.

– Це безглузде насильство має зупинитися. Припиніть кровопролиття зараз же, – закликав генсек ООН.

Нагадуємо, 9 березня внаслідок ворожого бомбардування в Маріуполі було зруйновано дитячу лікарню. За словами Голови Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка, 17 осіб серед персоналу і породіль отримали поранення в наслідок удару.

Авіаналіт був здійснений під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, був підтверджений і росіянами.