У РФ визнали використання у війні з Україною ТОС-1А Солнцепек, що має термобаричні снаряди

Міністерство оборони Російської Федерації визнало, що російські військові використовували у бойових діях в Україні важку вогнеметну систему ТОС-1 Солнцепек, яка використовує термобаричні боєприпаси.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії.

Так, 9 березня телеканал Міністерства оборони РФ оприлюднив інформацію про використання 4 березня в бою в Чернігівській області системи ТОС-1А в бою з підрозділами ЗСУ, знищивши українських військових.

Британське оборонне відомство повідомило, що бойова машина ТОС-1А росіян може використовувати термобаричні боєголовки. Мова, зокрема, про удари по Охтирці.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects. Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact. ???????? #StandWithUkraine???????? pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 9, 2022

Що таке ТОС?

Важка вогнеметна система (ТОС) — система озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель та споруд, знищення живої сили противника об’ємним вибухом. Вогонь з установок ТОС ведеться запалювальними або термобаричними боєприпасами, завдяки чому відбувається знищення при високій температурі та надлишковому тиску.

Вибухи термобаричних боєприпасів відбуваються у два етапи: спочатку викидається запальна суміш у формі аерозолю, що згодом спричиняє вибух іншої частини, що підриває розпилений довкола аерозоль.

Міжнародні конвенції щодо правил ведення війни забороняють використання подібних боєприпасів проти військових об’єктів чи живої сили противника, бо такі снаряди неприцільні і можуть легко уразити цивільне населення. Термобаричні боєприпаси заборонено використовувати проти військових, якщо отримана вигода не виправдовує їхнє застосування.

Міністерство оборони Великої Британії застерегло Росію, що застосування з боку ЗС РФ системи ТОС-1А проти цивільного населення України суперечить міжнародному праву щодо ведення війни і є військовим злочином.

Фото: Міноборони РФ

Джерела: Forbes, Ministry of Defence