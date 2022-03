У РФ визнали використання у війні з Україною ТОС-1А Солнцепек, що має термобаричні снаряди

Міністерство оборони Російської Федерації визнало, що російські військові використовували у бойових діях в Україні важку вогнеметну систему ТОС-1 Солнцепек, яка використовує термобаричні боєприпаси.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії.

Так, 9 березня телеканал Міністерства оборони РФ оприлюднив інформацію про використання 4 березня в бою в Чернігівській області системи ТОС-1А в бою з підрозділами ЗСУ, знищивши українських військових.

Британське оборонне відомство повідомило, що бойова машина ТОС-1А росіян може використовувати термобаричні боєголовки. Мова, зокрема, про удари по Охтирці.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.

