Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
108 дітей
Поранили Поранили
>120 дітей
Факти / Світ / Світові новини

Сейм Литви закликав ООН закрити небо над Україною та допомогти біженцям

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Литва

Сейм Литви закликав ООН встановити безпольотну зону над Україною і запровадити нові санкції проти Росії з боку ЄС. Це необхідно задля зменшення кількості жертв серед цивільного населення.

Про це повідомляє LRT.

Відомо, що резолюцію від віцеспікера у Сеймі схвалили одноголосно.

У рішенні йдеться про заклик парламенту демократичних країн за допомогою механізмів ООН організувати гуманітарні коридори для тих людей, які опинилися на окупованій території чи у зоні бойових дій. У резолюції пропонується встановлення безпольотної зони над цими територіями, а також над АЕС та сховищами ядерних відходів.

Депутати Литви закликають інші країни вводити нові санкції проти РФ та Білорусі, закривати свої аеропорти та порти для Росії, і обмежити можливості обходу санкцій за допомогою сторонніх осіб.

Сейм хоче оголосити бойкот Сербським авіалініям, які допомагають обійти накладені на РФ санкції.

Влада Литви закликає країни ЄС до максимальної політичної підтримки України, а також до надання нашій країні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, що закрите небо над Україною допоможе вирішити низку проблем – саме ракетні удари становлять величезну небезпеку для нашої країни. Це рішення збереже тисячі життів українців, адже у війні з Росією гине більше цивільних, ніж військових. А все тому, що Росія навмисно обстрілює цивільні об’єкти, де живуть мирні люди. Чому Україна вимагає закрити небо – читайте на Фактах ICTV.

Читайте
Дайте нам системи ППО, якщо не можете закрити небо: Зеленський звернувся до Конгресу

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка