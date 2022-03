Сейм Литви закликав ООН встановити безпольотну зону над Україною і запровадити нові санкції проти Росії з боку ЄС. Це необхідно задля зменшення кількості жертв серед цивільного населення.

Про це повідомляє LRT.

The @LRSeimas unanimously adopted a resolution calling on the @UN to take immediate action to secure a no-fly zone over #Ukraine to stop the mass deaths of civilian. #Lithuania pic.twitter.com/JbMVWnmhoe

— Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 17, 2022