Сейм Литви закликав ООН встановити безпольотну зону над Україною і запровадити нові санкції проти Росії з боку ЄС. Це необхідно задля зменшення кількості жертв серед цивільного населення.

Про це повідомляє LRT.

The @LRSeimas unanimously adopted a resolution calling on the @UN to take immediate action to secure a no-fly zone over #Ukraine to stop the mass deaths of civilian. #Lithuania pic.twitter.com/JbMVWnmhoe — Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 17, 2022

Відомо, що резолюцію від віцеспікера у Сеймі схвалили одноголосно.

У рішенні йдеться про заклик парламенту демократичних країн за допомогою механізмів ООН організувати гуманітарні коридори для тих людей, які опинилися на окупованій території чи у зоні бойових дій. У резолюції пропонується встановлення безпольотної зони над цими територіями, а також над АЕС та сховищами ядерних відходів.

Депутати Литви закликають інші країни вводити нові санкції проти РФ та Білорусі, закривати свої аеропорти та порти для Росії, і обмежити можливості обходу санкцій за допомогою сторонніх осіб.

Сейм хоче оголосити бойкот Сербським авіалініям, які допомагають обійти накладені на РФ санкції.

Влада Литви закликає країни ЄС до максимальної політичної підтримки України, а також до надання нашій країні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, що закрите небо над Україною допоможе вирішити низку проблем – саме ракетні удари становлять величезну небезпеку для нашої країни. Це рішення збереже тисячі життів українців, адже у війні з Росією гине більше цивільних, ніж військових. А все тому, що Росія навмисно обстрілює цивільні об’єкти, де живуть мирні люди. Чому Україна вимагає закрити небо – читайте на Фактах ICTV.