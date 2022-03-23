Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав “небезпечними та безвідповідальними” загрози використання Росією ядерної зброї, висловивши переконання, що таку війну виграти не можна.

— Росія має припинити агресивну ядерну риторику. Це небезпечно та безвідповідально. НАТО захищає своїх союзників, і ми передаємо дуже чітке повідомлення Росії, що ядерну війну неможливо виграти і вона не має статися, – заявив він у середу у Брюсселі на пресконференції.

Столтенберг наголосив, що застосування хімічної, або ядерної зброї Росією проти України стане фундаментальною зміною природи конфлікту.

Президент США Джо Байден також заявив, що застосування Путіним хімічної зброї проти України є “справжньою загрозою”.

Обидва раніше наголошували на тому, що Росія “шукає причини” для того, щоб застосувати хімічну зброю в Україні.

— Це буде відвертим порушенням міжнародного права з далекосяжними наслідками, – додав Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО надасть Україні устаткування для захисту від хімічної, біологічної та ядерної зброї, однак, не деталізував інформацію щодо допомоги і вказав, що це питання стане предметом обговорення на саміті.

Хоча надання допомоги Україні є серед пріоритетних питань порядку денного саміту, членство України в Альянсі не обговорюється, додав посадовець. Столтенберг наголосив, що НАТО не є стороною конфлікту і не буде надсилати військових до України.