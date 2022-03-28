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Німеччина визнала незаконною російську символіку Z, але є умова

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Німеччина визнала незаконною російську символіку Z, але є умова

Публічна демонстрація літери Z у Німеччині вважатиметься протизаконною, однак лише у тому разі, коли символізуватиме підтримку російських військових на війні в Україні.

Про це 28 березня повідомили у міністерстві внутрішніх справ ФРН.

– У наших органів безпеки є інформація, що цей символ вже використовується в Німеччині – поки що в основному у вигляді кольорового нанесення, – йдеться у повідомленні.

Відтепер на прихильників “русского мира” у Німеччині чекатиме відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до трьох років або чималого штрафу.

Декілька федеральних земель уже підтвердили свою готовність карати громадян за публічну демонстрацію символу Z.

Водночас представник МВС Німеччини запевнив, що літера Z як така у ФРН заборонена не буде.

Джерело: RND

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