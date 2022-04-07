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Палата представників США ухвалила законопроект про розслідування воєнних злочинів в Україні

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Палата представників США ухвалила законопроект про розслідування воєнних злочинів в Україні

Палата представників США переважною більшістю голосів проголосувала за розслідування воєнних злочинів, скоєних під час вторгнення Росії в Україну.

Лише шість республіканців Палати представників проголосували проти цього рішення.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Двопартійне законодавство звинувачувало російських військових та Путіна у скоєнні воєнних злочинів проти цивільних українців та бомбардування невійськових будівель.

Законопроект, який відображав аналогічний закон, ухвалений одноголосно в Сенаті минулого місяця, був прийнятий 418 голосами проти шести.

При цьому більшість республіканців вишикувались у палаті представників, щоб підтримати це рішення.

– Сьогодні ми піднімаємося не як республіканці чи демократи, а як американці, як об’єднаний Конгрес від імені американського народу, який засуджує ці звірства, – сказав республіканець із Техасу та співавтор законопроекту Майкл Маккол.

Шість республіканців, які виступали проти закону, не відразу пояснили свій вибір, але майже всі вони були членами жорстко-правих фракцій Freedom Caucus і виступали проти інтервенційної зовнішньої політики.

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