Ворог просунувся з Ізюма у бік Слов’янська та Краматорська – Арестович

Ворожі війська просунулися від Ізюма, що на Харківщині, у бік Слов’янська та Краматорська, що у Донецькій області.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– Почали підтискати з півдня в зону ООС, досить сильно, і на північ теж. План по оточенню наших військ там намагаються реалізовувати на всю… Працює авіація, працює артилерія, працюють ракетні війська, наземна частина все гримить, все наступає. І в принципі на півночі вони вже трохи так просунулися у бік Слов’янська та Краматорська, – сказав він.

Олексій Арестович додав, що окупаційні сили РФ на цих напрямках мають кількісну перевагу.

– На півдні теж дуже сильно підтискають. Подивимося, що буде. Ніхто не сподівався, що буде легко. Враховуючи, що концентрована перевага на цих двох ділянках: одна до восьми, схоже, – сказав радник керівника ОП.

Він додав, що Збройні сили України при цьому відповідають ворогові.

– Хлопці працюють, авіація працює у відповідь… Війна – вони працюють в наш бік, ми працюємо у відповідь, – сказав Олексій Арестович.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що метою російських військ є не лише східні області, а й південь України.

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Джерело: Фейгин Live