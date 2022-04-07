Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 42 день війни
Вбили Вбили
167 дітей
Поранили Поранили
>279 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

Ворог просунувся з Ізюма у бік Слов’янська та Краматорська – Арестович

Ілля Нежигай редактор стрічки
Олексій Арестович

Ворожі війська просунулися від Ізюма, що на Харківщині, у бік Слов’янська та Краматорська, що у Донецькій області.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– Почали підтискати з півдня в зону ООС, досить сильно, і на північ теж. План по оточенню наших військ там намагаються реалізовувати на всю… Працює авіація, працює артилерія, працюють ракетні війська, наземна частина все гримить, все наступає. І в принципі на півночі вони вже трохи так просунулися у бік Слов’янська та Краматорська, – сказав він.

Олексій Арестович додав, що окупаційні сили РФ на цих напрямках мають кількісну перевагу.

– На півдні теж дуже сильно підтискають. Подивимося, що буде. Ніхто не сподівався, що буде легко. Враховуючи, що концентрована перевага на цих двох ділянках: одна до восьми, схоже, – сказав радник керівника ОП.

Він додав, що Збройні сили України при цьому відповідають ворогові.

– Хлопці працюють, авіація працює у відповідь… Війна – вони працюють в наш бік, ми працюємо у відповідь, – сказав Олексій Арестович.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що метою російських військ є не лише східні області, а й південь України.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій війни, яку Росія розпочала проти України.

Читайте
Авіаудар по Дніпропетровщині та звільнення сіл на Півдні: що відбувається на 43-ю добу війни в Україні (онлайн)

Джерело: Фейгин Live

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка