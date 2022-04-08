Європейський Союз затвердив черговий пакет санкцій проти Росії. Серед іншого, вони передбачають ембарго на імпорт із Росії вугілля та інших твердих копалин енергоносіїв із серпня 2022 року.

Крім того, Брюссель забороняє постачання високотехнологічних товарів до Росії. Новий пакет санкцій передбачає повну заборону в ЄС транзакцій для чотирьох російських банків, які становлять 23% частки ринку у російському банківському секторі.

Також п’ятий санкційний пакет проти Росії передбачає заборону на:

доступ до портів російським кораблям (крім сільськогосподарських і харчових вантажів, гуманітарної допомоги та енергетики);

будь-які російські та білоруські автоперевезення в межах країн ЄС, зокрема на транзит (виняток для фармацевтичної, медичної, сільськогосподарської та перевезення гуманітарної допомоги);

експорт авіапалива, квантових комп’ютерів, високотехнологічної електроніки, програмного забезпечення та іншого обладнання;

імпорт деревини, цементу, добрив, морепродуктів і алкоголю;

надання Росії послуг по роботі з криптовалютою.

Також у санкційний список додадуть ключових олігархів і бізнесменів, кремлівських чиновників, пропагандистів.

Джерело: Рада ЄС