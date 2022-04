Японія вирішила надати Україні дрони, а також костюми та маски ядерного, біологічного та хімічного захисту.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони Японії (JMOD).

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM

— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022