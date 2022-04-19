Японія вирішила надати Україні дрони, а також костюми та маски ядерного, біологічного та хімічного захисту.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони Японії (JMOD).

– Міноборони Японії ухвалило рішення про надання уряду України костюмів NBC, масок NBC та дронів. Боротьба українців за захист своєї країни все ще триває, а тому Міноборони Японії продовжуватиме нашу максимальну підтримку. За Україну, – йдеться в повідомленні.

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022

Костюми NBC призначені для захисту від прямого контакту та забруднення радіоактивними, біологічними або хімічними речовинами, а також для захисту від забруднення радіоактивними матеріалами та всіма видами випромінювання.

Як поінформував у коментарі журналістам міністр оборони Японії Нобуо Кісі, рішення про надання допомоги Україні було ухвалено на запит Києва. Кісі уточнив, що дрони та комплекти хімзахисту будуть відправлені до України комерційними рейсами.

– Ми продовжимо надавати максимальну підтримку українському уряду, – запевнив міністр.

Як зазначають місцеві ЗМІ, Японія вирішила надати Києву комплекти хімзахисту на тлі занепокоєння, що країна-агресор РФ може застосувати хімічну зброю в Україні.

На початку березня Японія ухвалила рішення про надання Збройним силам України на безоплатній основі бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів, генераторів та знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях. Подібний крок відбувся вперше в історії Японії.

Крім того, Токіо продовжує запроваджувати санкції проти Росії через повномасштабну війну в Україні. Так, у вівторок у межах економічних санкцій Японія почала забороняти імпорт 38 товарів із РФ, включно з горілкою та деякими лісоматеріалами.

Наприкінці березня Японія внесла в санкційний список 81 російську організацію і вирішила заморозити активи 25 росіян. А згодом японський уряд підтримав заморожування активів 398 росіян, зокрема дочок глави РФ Володимира Путіна.

Джерело: Міноборони Японії, Kyodo News, Сергій Корсунський