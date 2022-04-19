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Японія передає Україні дрони та костюми хімзахисту

Юлія Соколова редакторка стрічки
Костюми хімзахисту

Японія вирішила надати Україні дрони, а також костюми та маски ядерного, біологічного та хімічного захисту.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства оборони Японії (JMOD).

– Міноборони Японії ухвалило рішення про надання уряду України костюмів NBC, масок NBC та дронів. Боротьба українців за захист своєї країни все ще триває, а тому Міноборони Японії продовжуватиме нашу максимальну підтримку. За Україну, – йдеться в повідомленні.

Костюми NBC призначені для захисту від прямого контакту та забруднення радіоактивними, біологічними або хімічними речовинами, а також для захисту від забруднення радіоактивними матеріалами та всіма видами випромінювання.

Як поінформував у коментарі журналістам міністр оборони Японії Нобуо Кісі, рішення про надання допомоги Україні було ухвалено на запит Києва. Кісі уточнив, що дрони та комплекти хімзахисту будуть відправлені до України комерційними рейсами.

– Ми продовжимо надавати максимальну підтримку українському уряду, – запевнив міністр.

Як зазначають місцеві ЗМІ, Японія вирішила надати Києву комплекти хімзахисту на тлі занепокоєння, що країна-агресор РФ може застосувати хімічну зброю в Україні.

На початку березня Японія ухвалила рішення про надання Збройним силам України на безоплатній основі бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів, генераторів та знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях. Подібний крок відбувся вперше в історії Японії.

Крім того, Токіо продовжує запроваджувати санкції проти Росії через повномасштабну війну в Україні. Так, у вівторок у межах економічних санкцій Японія почала забороняти імпорт 38 товарів із РФ, включно з горілкою та деякими лісоматеріалами.

Наприкінці березня Японія внесла в санкційний список 81 російську організацію і вирішила заморозити активи 25 росіян. А згодом японський уряд підтримав заморожування активів 398 росіян, зокрема дочок глави РФ Володимира Путіна.

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Джерело: Міноборони Японії, Kyodo News, Сергій Корсунський

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Фото: Depositphotos

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