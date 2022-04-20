Сили російського вторгнення зосереджені на Сході України. Однак ризик ракетних ударів по території України зберігається.

Про це йдеться у черговому зведенні розвідки Великої Британії щодо ситуації в Україні, яку опублікувало Міністерство оборони країни.

За їхніми даними, Росія продовжує нарощувати військову присутність на східному кордоні України. Бойові дії на Донбасі посилюються, вороги намагаються прорвати оборону України.

– Активність російської авіації на Півночі України залишиться низькою з моменту її відходу з півночі від Києва. Однак ризик завдання високоточних ударів по пріоритетних об’єктах на всій території України зберігається, – зазначили у зведенні.

Також експерти вважають, що російські атаки на міста по всій Україні демонструють намір спробувати перешкодити пересуванню українських підкріплень і озброєнь на Схід країни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 56-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Міноборони Великої Британії