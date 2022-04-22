Німеччина готова стати гарантом мирного договору України з РФ – Шольц

Має бути мирний договір з Росією, який дозволить Україні захистити себе в майбутньому, і Берлін готовий стати його гарантом, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

– Має бути припинення вогню, російські війська мають бути виведені. Має бути мирний договір, який дозволить Україні захистити себе в майбутньому. Ми зробимо все так, щоб гарантувати її безпеку. І ми доступні як гаранти, – зазначив він.

За його словами, не буде нав’язаного миру, про який давно мріяв Путін.

Шольц вважає, що лише Україна може формулювати умови мирної угоди – ніхто не може зробити це від її імені.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ще 30 березня у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про готовність Берліна виступити гарантом безпеки в рамках мирного договору з Росією.