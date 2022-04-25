Президент України Володимир Зеленський розповів про ключові теми вчорашніх переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном та головою Пентагону Ллойдом Остіном, які перебували з візитом у Києві.

Про деталі глава держави поінформував у своєму відеозверненні. За словами Зеленського, переговори тривали понад три години, а ключовим питанням було надання допомоги Україні.

– Допомога Україні була питанням номер один на переговорах з представниками США, які вчора прибули до Києва… Наші переговори з ними були достатньо довгими, більш ніж три години, і змістовними. Обнадійливими і, що важливо, результативними… Ми однаково зі Сполученими Штатами розуміємо: коли демократія виграє в одній країні, вона виграє в усьому світі. Коли свободу захищають в одній країні, її захищають в усьому світі, – наголосив Зеленський.

Президент уточнив, що під час переговорів з американською стороною були узгоджені подальші кроки для зміцнення Збройних сил України та задоволення всіх пріоритетних потреб української армії.

Піднімалося й питання підготовки до міністерської зустрічі в Німеччині, яка запланована на вівторок. За словами Зеленського, там зберуться 40 міністрів оборони держав-партнерів України.

– Ключове питання – захист України, захист свободи на сході Європи,- уточнив президент.

Ще одна тема, яка обговорювалася на зустрічі з Блінкеном та Остіном – шляхи посилення антиросійських санкцій. Україна передала партнерам спеціальний план щодо посилення санкцій проти РФ, які розробила міжнародна експертна група під керівництвом очільника Офісу президента Андрія Єрмака та американського дипломата Майкла Макфола.

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– Той факт, що РФ не шукає миру і демонстративно вбиває навіть на Великдень, свідчить про те, що потрібен більший санкційний тиск. Потрібно перекрити всі можливості для Росії обходити санкції, – розповів Зеленський.

Ще одним пунктом переговорів була фінансова підтримка для України.

– Коли тиранія має колосальний фінансовий ресурс від експорту нафти та газу, питання фінансової підтримки свободи стає життєво важливим. Почув повне розуміння цієї позиції від американських друзів. Не лише в контексті допомоги Україні зараз, у час війни, але й для післявоєнної відбудови, – зазначив Зеленський.

Також піднімалося питання про безпекові гарантії для України. Зеленський висловив упевненість, що Сполучені Штати можуть стати лідером серед країн-гарантів безпеки нашої держави.

Зеленський підтвердив, що Вашингтон планує найближчим часом повернути до Києва посольство США. Крім того, відбудеться призначення нового посла США в Україні.

Раніше про підсумки зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром оборони США Ллойдом Остіном поінформували в Офісі президента України. В ОПУ зазначили, що під час переговорів обговорювався мирний процес і перспективи посилення антивоєнної коаліції. Зазначалося, що Україна бачить США лідером серед майбутніх країн-гарантів безпеки нашої держави.