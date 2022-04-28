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Факти / Світ

Далекобійність понад 30 км: Австралія відправить в Україну гаубиці М777

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гаубица М777

У зв’язку з тим, що РФ посилює наступ на Донбасі, Австралія надасть Україні більше важкої артилерії і боєприпасів. Зокрема, до Києва відправлять шість гаубиць м777 калібру 155 мм та боєприпаси на загальну суму $26,7 млн.

Про це заявили прем’єр-міністр Скотт Моррісон і міністр оборони Австралії Пітер Даттон.

M777 – британська польова буксирувана гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems.

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М777 менше і на 42% легше, ніж гаубиця M198, яку вона замінює у військах. Її маса становить 4 218 кг і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу.

Це допускає транспортування на зовнішній підвісці гвинтокрила CH-47 або конвертоплана MV-22 Osprey, а також значно полегшує десантування, обслуговування і зберігання знаряддя. Така вага досягається широким використанням в конструкції титану.

Для порівняння: маса аналогічної по дальності стрільби гаубиці M198 становить 7 150 кг.

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Розрахунок гаубиці М777 також зменшено до п’яти осіб, порівняно з дев’ятьма членами розрахунку гаубиці М198.

Гаубиця М777 може вести вогонь керованими снарядами Екскалібур (Excalibur)

Тактико-технічні характеристики

Далекобійність:

  • максимальна звичайними снарядами: 24,7 км;
  • максимальна швидкість: 30 + км.

Скорострільність:

  • інтенсивна: 5 пострілів за хвилину;
  • стандартна: 2 постріли за хвилину.

Розгортання:

  • розгортання: <3 хвилин;
  • згортання: <2 хвилин.

Джерело: Australian Associated Press, за матеріалами ЗМІ

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