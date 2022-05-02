Для України ключовою метою в переговорах із російською стороною є припинення війни та деокупація українських територій. Водночас наша держава не піде на компроміси щодо незалежності та територіальної цілісності.

Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю журналісту американського телеканалу CNN Фаріду Закарії.

Він зазначив, що позиція України в переговорах з РФ щодо припинення війни є чіткою від самого початку: не наша держава розпочала воєнні дії та окупувала чужі території. Це зробила Росія.

Єрмак додав, що Україна ніколи не була агресивною державою та не виявляла жодної агресії стосовно РФ.

– Реальним прогресом для нас (на переговорах з РФ, – Ред.) стануть рішення про зупинення цієї війни та про деокупацію нашої території, а російські війська щоб залишили нашу територію. Це головна мета для України на цих переговорах, – наголосив Єрмак.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна піти на певні поступки в питаннях членства в НАТО, статусу тимчасово окупованих Криму та Донбасу, Єрмак назвав принципові моменти, щодо яких Київ не піде на компроміс.

– Для нас є три дуже принципові речі, щодо яких ми не готові шукати компроміси: наша незалежність, суверенітет і територіальна цілісність. Звичайно, ми хочемо зупинити цю війну, наші люди прагнуть закінчення війни, але для нас важливо, щоб Україна виграла у цій війні… Сьогодні наші люди продовжують боротися, і ми будемо боротися до нашої повної перемоги. Наша повна перемога – повернення контролю над усіма нашими територіями, – пояснив Єрмак.

Під час інтерв’ю він розповів, що зараз інтенсивні бої сконцентровані на південному сході України, особливо на Донбасі. А в місті Маріуполь спостерігається надзвичайно складна, катастрофічна ситуація.

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У зв’язку з цим Єрмак висловив переконання, що українська армія відвоює всі тимчасово захоплені військами РФ території.

За словами керівника ОПУ, це буде спільна перемога для всього демократичного світу, зокрема і для США, які зараз допомагають нашій державі протистояти російській агресії.

– Після 24 лютого, я думаю, весь вільний, демократичний світ зрозумів, що таке може трапитися в будь-якому місці. І Україна зараз захищає не лише себе, а й принципи демократії, – нагадав Єрмак.

Як відомо, наприкінці березня делегація України провела переговори з делегацією РФ у Стамбулі (Туреччина). Члени української делегації представили пропозиції Києва щодо підписання міжнародного договору про гарантії безпеки для України.

Згідно з пропозиціями, якщо Україна в майбутньому знову стане об’єктом військового нападу, країни-гаранти будуть зобов’язані надати нашій державі військову допомогу.

Київ хоче бачити серед держав-гарантів США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Туреччину Італію, Польщу та інші країни.

16 квітня президент України Володимир Зеленський поінформував, що Велика Британія, США, Італія й Туреччина попередньо повідомили про готовність надати гарантії.

Водночас Кремль відмовляється надавати гарантії безпеки Україні без вирішення “питання з Кримом та Донбасом” на умовах Росії.