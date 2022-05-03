Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив перед Верховною Радою України, під час засідання якої також був присутній президент Володимир Зеленський.

Він заявив, що Україна переможе у війні, яку розв’язала Росія. Ці слова нардепи привітали оплесками.

– Україна переможе, Україна буде вільною. Під час візиту до Києва я ходив вулицями української столиці і бачив достатньо української волі. Хто має вуха – той чує, а хто має очі – бачить, що Україна боротиметься, – з упевненістю сказав Джонсон.

Борис Джонсон зауважив, що путінська воєєна машина спіткнулася об український патріотизм, вона перечипилася і розбилася. За його словами, любов українців до свої країни зупинила загарбників.

Прем’єр Британії переконаний, що це залишиться у пам’яті наступних поколінь, які розповідатимуть онукам і правнукам, про те, що українці навчили цілий світ, що брутальна потуга агресора нічого не може заподіяти народові, що обрав свободу.

Вони скажуть, що українці своєю впертістю і жертвою довели, що гармати і танки не можуть перемогти націю, яка бореться за свою незалежність. Саме тому Борис Джонсон вірить і знає, що Україна переможе.