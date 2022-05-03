Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой Украины, на заседании которой также присутствовал президент Владимир Зеленский.

Он заявил, что Украина победит в войне, которую развязала Россия. Эти слова нардепы приветствовали аплодисментами.

– Украина победит, Украина будет свободной. Во время визита в Киев я ходил по улицам украинской столицы и видел достаточно украинской воли. Кто имеет уши – тот слышит, а кто имеет глаза – видит, что Украина будет бороться, – с уверенностью сказал Джонсон.

Сейчас смотрят

Борис Джонсон подчеркнул, что путинская военная машина споткнулась об украинский патриотизм, она перецепилась и разбилась. По его словам, любовь украинцев к своей стране остановила захватчиков.

Премьер Британии убежден, что это останется в памяти следующих поколений, которые будут рассказывать внукам и правнукам, о том, что украинцы научили целый мир, что брутальная сила агрессора ничего не может причинить народу, который выбрал свободу.

Они скажут, что украинцы своим упрямством и жертвой доказали, что пушки и танки не могут нацию, которая борется за свою независимость. Поэтому Борис Джонсон верит и знает, что Украина победит.

Также Джонсон добавил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи на 300 млн фунтов стерлингов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.