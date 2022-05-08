Деякі країни Європи говорять про можливість передачі Україні модернізованих моделей легендарного бронетранспортера M113.

Кількість бронетранспортерів, які будуть передані, поки невідома, але вони точно незабаром будуть на озброєнні ЗСУ.

БТР М113 є відносно легкою машиною з бойовою масою 10,25 т. Його екіпаж складається з двох осіб: командира і механіка-водія. Машина розрахована на транспортування одинадцяти солдатів з повною викладкою.

Розроблений в США в 1957-1959 роках. Запущений в серійне виробництво в січні 1960 року і вироблявся до 2007 року.

Загальний випуск M113, включаючи машини на його базі, склав близько 85 тис. одиниць.

Основні вимоги до розробників бронетранспортера М113:

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великий оперативний запас ходу;

подолання глибоких водних перешкод;

гарне бронювання;

можливість транспортування піхотного відділення;

висока прохідність;

легка адаптація до виконання широкого діапазону завдань за допомогою модифікації структури самонесучого корпусу.

Тривалий час залишався основним бронетранспортером США, в значних кількостях поставлявся також в інші країни і використовувався в безлічі збройних конфліктів.

Станом на 2000-ті роки, БТР М113 все ще перебуває на озброєнні ряду країн, включаючи США, хоча і поступово витісняється більш сучасними машинами.

Нововведенням в конструкції БТР T113 стала броня з алюмінієвого сплаву і автомобільний двигун рідинного охолодження.

Технічні характеристики:

бойова маса – 10 250 тонн;

максимальна швидкість по шосе – 64 км/год;

запас ходу по шосе – 320 км;

озброєння – 12,7-мм кулемет Браунінг М2НВ.

Джерело: за матеріалами ЗМІ

Фото: Вікіпедія