Деякі країни Європи говорять про можливість передачі Україні модернізованих моделей легендарного бронетранспортера M113.
Кількість бронетранспортерів, які будуть передані, поки невідома, але вони точно незабаром будуть на озброєнні ЗСУ.
БТР М113 є відносно легкою машиною з бойовою масою 10,25 т. Його екіпаж складається з двох осіб: командира і механіка-водія. Машина розрахована на транспортування одинадцяти солдатів з повною викладкою.
Розроблений в США в 1957-1959 роках. Запущений в серійне виробництво в січні 1960 року і вироблявся до 2007 року.
Загальний випуск M113, включаючи машини на його базі, склав близько 85 тис. одиниць.
Основні вимоги до розробників бронетранспортера М113:
- великий оперативний запас ходу;
- подолання глибоких водних перешкод;
- гарне бронювання;
- можливість транспортування піхотного відділення;
- висока прохідність;
- легка адаптація до виконання широкого діапазону завдань за допомогою модифікації структури самонесучого корпусу.
Тривалий час залишався основним бронетранспортером США, в значних кількостях поставлявся також в інші країни і використовувався в безлічі збройних конфліктів.
Станом на 2000-ті роки, БТР М113 все ще перебуває на озброєнні ряду країн, включаючи США, хоча і поступово витісняється більш сучасними машинами.
Нововведенням в конструкції БТР T113 стала броня з алюмінієвого сплаву і автомобільний двигун рідинного охолодження.
Технічні характеристики:
- бойова маса – 10 250 тонн;
- максимальна швидкість по шосе – 64 км/год;
- запас ходу по шосе – 320 км;
- озброєння – 12,7-мм кулемет Браунінг М2НВ.
Джерело: за матеріалами ЗМІ
Фото: Вікіпедія