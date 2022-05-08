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Факти / Світ

Легкий, маневрений, витривалий: бронетранспортер М113 та його характеристики

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
бтр м113

Деякі країни Європи говорять про можливість передачі Україні модернізованих моделей легендарного бронетранспортера M113.

Кількість бронетранспортерів, які будуть передані, поки невідома, але вони точно незабаром будуть на озброєнні ЗСУ.

БТР М113 є відносно легкою машиною з бойовою масою 10,25 т. Його екіпаж складається з двох осіб: командира і механіка-водія. Машина розрахована на транспортування одинадцяти солдатів з повною викладкою.

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Розроблений в США в 1957-1959 роках. Запущений в серійне виробництво в січні 1960 року і вироблявся до 2007 року.

Загальний випуск M113, включаючи машини на його базі, склав близько 85 тис. одиниць.

Основні вимоги до розробників бронетранспортера М113:

Зараз дивляться
  • великий оперативний запас ходу;
  • подолання глибоких водних перешкод;
  • гарне бронювання;
  • можливість транспортування піхотного відділення;
  • висока прохідність;
  • легка адаптація до виконання широкого діапазону завдань за допомогою модифікації структури самонесучого корпусу.

Тривалий час залишався основним бронетранспортером США, в значних кількостях поставлявся також в інші країни і використовувався в безлічі збройних конфліктів.

Станом на 2000-ті роки, БТР М113 все ще перебуває на озброєнні ряду країн, включаючи США, хоча і поступово витісняється більш сучасними машинами.

Нововведенням в конструкції БТР T113 стала броня з алюмінієвого сплаву і автомобільний двигун рідинного охолодження.

Технічні характеристики:

  • бойова маса – 10 250 тонн;
  • максимальна швидкість по шосе – 64 км/год;
  • запас ходу по шосе – 320 км;
  • озброєння – 12,7-мм кулемет Браунінг М2НВ.

Джерело: за матеріалами ЗМІ

Фото: Вікіпедія

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