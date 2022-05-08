Некоторые страны Европы говорят о возможности передачи Украине модернизированных моделей легендарного бронетранспортера M113.
Количество бронетранспортеров, которые будут переданы, пока неизвестно, но они точно вскоре будут на вооружении ВСУ.
БТР М113 является относительно легкой машиной с боевой массой 10,25 т. Его экипаж состоит из двух человек: командира и механика-водителя. Машина рассчитана на транспортировку одиннадцати солдат с полной выкладкой.
Разработан в США в 1957-1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года и производился до 2007 года.
Общий выпуск M113, включая машины на его базе, составил около 85 тыс. единиц.
Основные требования к разработчикам бронетранспортера М113:
- большой оперативный запас хода;
- преодоление глубоких водных преград;
- хорошее бронирование;
- возможность транспортирования пехотного отделения;
- высокая проходимость;
- легкая адаптация к выполнению широкого диапазона задач посредством модификации структуры самонесущего корпуса.
Длительное время БТР М113 оставался основным бронетранспортером США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооруженных конфликтов.
По состоянию на 2000-е годы, все еще состоит на вооружении ряда стран, включая США, хотя и постепенно вытесняется более современными машинами.
Новшеством в конструкции БТР T113 стала броня из алюминиевого сплава и автомобильный двигатель жидкостного охлаждения.
Технические характеристики
- боевая масса – 10 250 тонн;
- максимальная скорость по шоссе – 64 км/ч;
- запас хода по шоссе – 320 км;
- вооружение – 12,7-мм пулемет Браунинг М2НВ.
Источник: по материалам СМИ
Фото: Википедия