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Факты / Мир

Легкий, маневренный, выносливый: бронетранспортер М113 и его характеристики

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
бтр м113

Некоторые страны Европы говорят о возможности передачи Украине модернизированных моделей легендарного бронетранспортера M113.

Количество бронетранспортеров, которые будут переданы, пока неизвестно, но они точно вскоре будут на вооружении ВСУ.

БТР М113 является относительно легкой машиной с боевой массой 10,25 т. Его экипаж состоит из двух человек: командира и механика-водителя. Машина рассчитана на транспортировку одиннадцати солдат с полной выкладкой.

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Разработан в США в 1957-1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года и производился до 2007 года.

Общий выпуск M113, включая машины на его базе, составил около 85 тыс. единиц.

Основные требования к разработчикам бронетранспортера М113:

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  • большой оперативный запас хода;
  • преодоление глубоких водных преград;
  • хорошее бронирование;
  • возможность транспортирования пехотного отделения;
  • высокая проходимость;
  • легкая адаптация к выполнению широкого диапазона задач посредством модификации структуры самонесущего корпуса.

Длительное время БТР М113 оставался основным бронетранспортером США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооруженных конфликтов.

По состоянию на 2000-е годы, все еще состоит на вооружении ряда стран, включая США, хотя и постепенно вытесняется более современными машинами.

Новшеством в конструкции БТР T113 стала броня из алюминиевого сплава и автомобильный двигатель жидкостного охлаждения.

Технические характеристики

  • боевая масса – 10 250 тонн;
  • максимальная скорость по шоссе – 64 км/ч;
  • запас хода по шоссе – 320 км;
  • вооружение – 12,7-мм пулемет Браунинг М2НВ.

Источник: по материалам СМИ

Фото: Википедия

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