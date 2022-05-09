Чи варто чекати від Кремля мобілізацію в РФ на 9 травня – думка військових експертів

Попри те, що бліцкрига Росії в Україні не трапилося, а так називаючи путінську “спецоперацію” хоч ще й не закінчено, але вже, на думку низки міжнародних експертів, політиків, та й усього цивілізованого світу, приречена на поразку – Кремль все одно веде підготовку до 9 травня

Якою буде переможність цього року, і як президент РФ Володимир Путін планує викручуватися після провального першого етапу війни – у матеріалі Фактів ICTV розповіли військові експерти.

Відомо, що 9 травня для Кремля є сакральною датою, адже парад завжди був способом, по-перше, показати свою міць, а по-друге, зіграти на почуттях простих росіян, яким сучасна путінська Росія мало що може запропонувати, крім як влади не належить і вже оскверненої пам’яті про перемогу предків у Другій світовій війні.

Проте цього року у Кремлі заявили, що закордонних гостей кликати не збираються, включаючи самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що білоруський правитель намагається усунутись від дій президента РФ.

– Лукашенко сам міг не поїхати насправді. За моїми даними, він уже тривалий час намагається вести сепаратні переговори із представниками Заходу, з Європою. Навіть до США намагався виходити. Він спробує якимось чином викрутитись, – сказав експерт.

На думку Самуся, у Лукашенка очікується свій парад перемоги, де він розповість, що Білорусі війна не потрібна, а в Україні має якнайшвидше наступити мир.

Експерти вважають, що цього року парад до 9 травня у Росії як ніколи орієнтований саме на внутрішнього споживача. Зокрема, через те, що чи не основна мета майбутнього заходу – переконати росіян у тому, що все нібито, як і раніше, йде за планом.

– Замазування реальності, яке відбувається на фронті з Україною, і натомість буде масована перемога, яка більше випинатиме, контрастуватиме саме те, що відбувалося під час Другої світової війни замість того, що відбувається зараз, – вважає Михайло Самусь.

Інший військовий експерт Олег Жданов вважає, що Володимир Путін може спробувати похвалитися на параді тими “успіхами”, які вже встиг отримати за час свого вторгнення в Україну.

– Він узяв південний схід, він узяв Північно-Кримський канал. Вода до Криму йде повним ходом, вже рисові поля заповнюються за Джанкоєм. Він узяв найбільшу в Європі атомну електростанцію – контролює, зокрема, і нашу територію із постачання електроенергії. Так, він не зміг виконати завдання-обіцянку звільнити Донбас, як він казав – ось це для нього головний програш політичний, – вважає Жданов.

На його думку, головним досягненням, яке покажуть у Росії на День перемоги, стане Маріуполь.

– Причому, це не залежатиме від того, чи зможуть вони вибити наших бійців з Азовсталі чи ні, але якийсь святковий захід у центрі міста влаштують, – вважає Олег Жданов.

Про підготовку Маріуполя до Дня перемоги свідчать як повідомлення Головного управління розвідки при Міноборони України, так і непрямі свідоцтва Дмитра Пєскова. Очікується, що Кремль хоче провести так званий “парад полонених” в окупованому Маріуполі, заради чого майже 2 тис. військовополонених українців переодягнуть у форму ЗСУ, повідомляв раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Проте військові експерти вважають, що від “параду полонених” все ж таки відмовляться.

– Це найтяжчий військовий злочин. І, якщо він це покаже на весь світ, фактично визнається у цьому злочині. Це буде доказ міжнародного трибуналу, тому навряд чи. А ось те, що допустимо там якісь війська промарширують і вони покажуть, як “радісно” жителі зустрічають своїх визволителів – ось це може стати основним сюжетом, – вважає Олег Жданов.

Щодо параду в Москві, то на думку експертів хода техніки Червоною площею незначно просяде в кількості, проте обивателі навряд чи це помітять.

– У них просів дуже парад сухопутних військ. Там 30% техніки буде відсутнє на параді. Так вони наголосили на що? На повітряний парад. Ейфорія свята, як ми це називаємо перемогою, буде повним ходом. А ось після 9 травня путін почне робити оргвисновки серед військових та розбиратися, рубати голови, чому його так підвели, не виконали його завдання, – вважає Олег Жданов.

Михайло Самусь вважає, що парад 9 травня цього року мало чим відрізнятиметься від торішнього. Проте, параду наступного року вже може і не бути, вважає він.

– Саме цікаво, що не буде параду в Севастополі кораблів. Значить, дійсно, не хочуть зайвий раз нагадувати про те, що загинув десантний корабель, загинув флагман, ракетний крейсер Москва, – сказав військовий експерт Самусь.

Чи буде мобілізація?

Олег Жданов стверджує, що мобілізаційний ресурс Росії становить близько 17 млн людей.

– Уявляєте, вони кинуть усі робочі місця, прийдуть на утримання держави – їх треба одягти-взути-нагодувати, утримувати, платити їм гроші, навчити, посадити на техніку, а потім пустити у бій. Там просто буде обвал економіки, – каже Жданов.

Водночас Самусь вважає, що свідчення відсутності спорядження у мобілізованих у “ЛДНР” говорять про те, що є проблеми з мобілізацією.

Фото: Depositphotos

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