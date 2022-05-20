Травень, 20 в 17:54

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про введення нових санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну.

Про це йдеться на вебсайті канадського уряду.

– Нові заходи запроваджують обмеження щодо 14 фізичних осіб, включаючи російських олігархів, членів їхніх сімей та близьких соратників путінського режиму. Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні та несуть відповідальність за біль та страждання народу України, – йдеться у повідомленні.

Крім того, оголошені санкції включать заборону на експорт до Росії цільових предметів розкоші, а також заборону імпорту цільових предметів розкоші з Росії.

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– З сьогоднішнього дня уряд Канади забороняє експорт до Росії цільових предметів розкоші, включаючи алкогольні напої, тютюн, деякі текстильні вироби та спортивний одяг, взуття, одяг та аксесуари класу люкс, ювелірні вироби, кухонне начиння та предмети мистецтва. Канада також забороняє імпорт цільових предметів розкоші з Росії, включаючи алкогольні напої, морепродукти, рибу та непромислові алмази. Водночас ці категорії становлять товари на суму $75,7 млн у 2021 році, – йдеться в повідомленні.

В уряді Канади зазначили, що подібні заборони забезпечать відповідність країни аналогічним заходам, запровадженим партнерами-однодумцями, включаючи США та Європейський союз, та допоможуть знизити ймовірність того, що російські олігархи зможуть обійти обмеження на інших ринках предметів розкоші.

Крім того, Канада також запровадила заборону на експорт товарів, які можуть бути використані у виробництві та виготовленні зброї Росією.

– У сукупності ці заходи допоможуть вплинути на російський режим з метою змусити його припинити неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Канада надалі притягуватиме до відповідальності винних у війні в Україні.

– Путінський режим має відповідати за свої невиправдані дії. Канада разом з нашими союзниками невпинно докладатиме зусиль для тиску на російський режим, поки він не втратить здатність вести війну. Ми непохитні у нашій підтримці України та її народу, – заявила Мелані Жолі.

Напередодні Великобританія запровадила нові санкції проти російських авіакомпаній.

Джерело: Уряд Канади