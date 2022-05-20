Май, 20 в 17:54

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о введении новых санкций против России в ответ вторжение президента РФ Владимира Путина в Украину.

Об этом говорится на сайте канадского правительства.

— Новые меры вводят ограничения в отношении 14 физических лиц, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников путинского режима. Эти лица непосредственно способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания народа Украины, — говорится в сообщении.

Кроме того, объявленные санкции включат запрет на экспорт в Россию целевых предметов роскоши, а также запрет на импорт целевых предметов роскоши из России.

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— С сегодняшнего дня правительство Канады запрещает экспорт в Россию целевых предметов роскоши, включая алкогольные напитки, табак, некоторые текстильные изделия и спортивную одежду, обувь, одежду и аксессуары класса люкс, ювелирные изделия, кухонную утварь и предметы искусства. Канада также запрещает импорт целевых предметов роскоши из России, включая алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и непромышленные алмазы. Вместе эти категории составляют товары на сумму $75,7 млн в 2021 году, — говорится в сообщении.

В правительстве Канады отметили, что подобные запреты обеспечат соответствие страны аналогичным мерам, введенным партнерами-единомышленниками, включая США и Европейский союз, и помогут снизить вероятность того, что российские олигархи смогут обойти ограничения на других рынках предметов роскоши.

Кроме того, Канада также ввела запрет на экспорт товаров, которые могут быть использованы в производстве и изготовлении оружия Россией.

— В совокупности эти меры помогут оказать дальнейшее давление на российский режим с целью заставить его прекратить неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину, — говорится в сообщеннии.

Отмечается, что Канада продолжит привлекать к ответственности виновных в войне в Украине.

— Путинский режим должен и будет отвечать за свои неоправданные действия. Канада вместе с нашими союзниками будет неустанно прилагать усилия для оказания давления на российский режим, пока он не утратит способность вести войну. Мы непоколебимы в нашей поддержке Украины и ее народа, — заявила Мелани Жоли.

Накануне Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний.

Источник: Правительство Канады