У Німеччині заявили, що Україна скоро отримає САУ PzH 2000, і заперечили замалу підтримку

Травень, 29 в 13:12

Віцеканцлер Німеччини, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек заперечив інформацію, що його країна дуже стримано допомагає Україні. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag, повідомляє DW.

— Поки ми говоримо, прямо зараз українських солдатів навчають користуватися (німецькими гаубицями, – Ред.) Panzerhaubitze 2000, – зауважив Габек.

Він додав, що незабаром ці 155-міліметрові самохідні гармати-гаубиці будуть доставлені до України.

— Тому в жодному разі не можна сказати, що Німеччина не постачає (в Україну, — Ред.) нічого або постачає надто мало, — сказав німецький віцеканцлер.

Також Габек сказав, що ФРН не може виконати всіх побажань України. На його думку, докір про те, що Німеччина робить для України занадто мало, є водночас “хибним і зрозумілим”.

Зараз дивляться

— Хибним, бо це є неправдою. І зрозумілим, бо ми як найбільша економіка в ЄС є країною, від якої справедливо багато очікують, і тому що Німеччина у минулі роки мала занадто некритичні взаємини з російським урядом, – пояснив Габек, нагадавши, що, попри анексію Криму Росією, ФРН будувала газопровід Північний потік-2.

Напередодні видання Welt писало, що німецький уряд звів до мінімуму військову підтримку України. Йдеться про останні кілька тижнів.

З 30 березня до 26 травня Україні передали лише дві партії зброї. Зазначалося, що в середині травня німці поставили 3 тис. протитанкових мін і ще 1,6 тис. спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.