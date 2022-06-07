Червень, 07 в 16:45

Президент України Володимир Зеленський не повинен стати об’єктом тиску з боку світових держав заради того, щоб він погодився на “погану мирну угоду” з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час засідання уряду.

Речник Джонсона повідомив журналістам, що під час засідання кабінету очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також заявила, що Лондон готується до подальших санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

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Джонсон, якому напередодні оголосили вотум довіри, сказав своїм міністрам, що Британія “залишатиметься на передовій” підтримки України.

— Він сказав, що важливо, щоб на президента Зеленського не тиснули, щоб він (президент України, – Ред.) погодився на “поганий мир”, зазначивши, що “погані мирні угоди” не тривають довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь-якого результату, коли невиправдана агресія Путіна, нібито, окупилася, – сказав речник.

6 червня Володимир Зеленський провів переговори з Борисом Джонсоном. За словами президента України, темами телефонних переговорів були: нова зброя для України, гарантії безпеки та розблокування українських портів.

Джерело: Euronews