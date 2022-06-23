Кризу з українським зерном потрібно вирішити протягом липня – Трасс

Червень, 23 в 14:02

Кризу з українським зерном потрібно вирішити протягом наступного місяця, щоб уникнути руйнівних наслідків.

На цьому наголосила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час виступу в Анкарі разом із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Вона наголосила, що президент РФ Путін використовує голод як зброю. Тому якщо зернова криза не буде врегульована, це, ймовірно, призведе до величезного голоду в усьому світі.

Зараз дивляться

– Він (Путін, – Ред.) заблокував українські порти і зупиняє експорт 20 млн тонн зерна по всьому світу, вимагаючи від світу викупу. Ми чітко розуміємо, що комерційним суднам потрібен безпечний прохід, щоб мати можливість залишити українські порти, і що українські порти повинні бути захищені від атак Росії. Кризу з українським зерном необхідно вирішити протягом наступного місяця, інакше ми можемо побачити руйнівні наслідки, – пояснила вона.

21 червня у Москві відбулися переговори військової делегації Міноборони Туреччини з російською стороною щодо розблокування українських портів для експорту зерна.

Зустріч, як стверджує турецька сторона, пройшла в конструктивній і дуже позитивній атмосфері.

У МЗС України також прокоментували переговори щодо розблокування портів. У відомстві заявили, що консультації тривають.

Але на сьогодні немає конкретних домовленостей про чотиристоронні переговори за участі України, Росії, Туреччини та ООН щодо розблокування українських портів.