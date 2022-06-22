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Розблокування портів України: в Туреччині заявили про “позитивні переговори” з РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Зерно
Фото: Depositphotos

В Анкарі повідомили, що напередодні, 21 червня, у Москві відбулися переговори військової делегації Міноборони Туреччини з російською стороною щодо розблокуння укрнських порті для еспорту зерна.

Зустріч, як стверджує турецька сторона, “пройшла в конструктивній і дуже позитивній атмосфері”.

Повідомляється також, що через кілька годин після переговорі із порта тимчасово окупованого Маріуполя нібито вийшов турецький суховантаж Азов Конкорд під мальтійським прапором.

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Анкара стверджує, що “досягнуто домовленість про переговори між Туреччиною, Росією, Україною та ООН для вирішення проблеми”, але відбудеться вона після окремих зустрічей з предствниками України та ООН.

Чи можна вірити таким домовленостям – сумнівно, адже днями постійний координатор ООН в Туреччині Альваро Родрігес заявив, що Росія вимагає скасування санкцій щодо експорту своїх зернових в обмін на розблокування українських портів.

Напередодні турецькі ЗМІ повідомили, що в Стамбулі нібито мають відбутися переговори з Росією, Україною та ООН щодо вивезення зерна.

За їхніми даними, окрім представників України та Росії, у зустрічі можуть взяти участь генсек ООН Антоніу Гутерріш та президент Туреччини Реджеп Ердоган.

А британське видання The Independent повідомило, що на переговори до Туреччини збирається глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Джерело: Anadolu

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