Консультації тривають: МЗС України про переговори щодо розблокування портів

Червень, 22 в 17:12

На сьогодні немає конкретних домовленостей про чотиристоронні переговори за участі України, Росії, Туреччини та ООН щодо розблокування українських портів.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

– Україна вітає зусилля генерального секретаря ООН задля вирішення питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів. Нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, Росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто, – наголосив дипломат.

За його словами, для української сторони принциповим елементом залишаються питання безпеки.

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Перед цим офіційна Анкара повідомила, що 21 червня у Москві відбулися переговори військової делегації Міноборони Туреччини з російською стороною щодо розблокування українських портів.

Зустріч там оцінили “дуже позитивно” і заявили про нібито досягнуту домовленість про переговори між Туреччиною, Росією, Україною та ООН для вирішення проблеми з експортом українського зерна. Водночас наголосили, що відбудуться вони після окремих зустрічей з представниками України та ООН.