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Факти / Україна

НАТО визнало Росію як найсерйознішу та пряму загрозу

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
НАТО визнало Росію як найсерйознішу та пряму загрозу

29 червня в Мадриді відбувся саміт лідерів НАТО, на якому затвердили нову стратегічну концепцію, в якій викладено пріоритети, основні завдання та підходи Альянсу на наступне десятиліття.

Під час саміту Росію визначили як “найсерйознішу і пряму загрозу” союзникам, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні.

У документі пояснюють, що РФ прагне встановити сфери впливу і прямий контроль шляхом примусу, підривної діяльності, агресії та анексії. Вона використовує звичайні, кібер- та гібридні засоби проти НАТО і його партнерів.

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– Збройне нарощування Москви, зокрема в Балтійському, Чорноморському та Середземноморському регіонах, а також військова інтеграція з Білоруссю, кинули виклик нашій безпеці та інтересам, — йдеться в документі.

Джерело: НАТО

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