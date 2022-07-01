Україна закликала держави Каспійського моря змусити РФ припинити ракетні удари з цього регіону

Червень, 30 в 21:20

Україна закликає держави Каспійського регіону змусити Російську Федерацію припинити здійснювати повітряні удари по Україні з цієї області.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ. Зазначається, що Росія не дотримується своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Конвенції про правовий статус Каспійського моря.

– Пункт 2 статті 3 конвенції передбачає “використання Каспійського моря в мирних цілях, перетворення його в зону миру, добросусідства і співробітництва, вирішення усіх питань пов’язаних з Каспійським морем мирними засобами”, – йдеться у заяві.

Українські дипломати наголосили, що ракетні удари, які завдає Росія по об’єктах цивільної інфраструктури українських міст з регіону Каспію, є грубим порушенням конвенції.

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– Закликаємо країни-учасниці конвенції спонукати Росію припинити використання акваторії Каспійського моря для продовження збройної агресії проти України, а також унеможливити подальшу мілітаризацію регіону та втягування його у збройний конфлікт, – закликали в МЗС.

Зазначимо, що 29 червня в Туркменістані відбувся Шостий каспійський саміт за участю глав Азербайджану, Ірану, Казахстану, Туркменістану та РФ.