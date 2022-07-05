Запрет на импорт и экспорт товаров: Великобритания анонсировала новые санкции против Беларуси
Великобритания анонсировала 5 июля новый пакет санкций против Беларуси, затрагивающих импорт и экспорт товаров. Такое решение было принято из-за поддержки Александром Лукашенко вторжения России в Украину.
— Белорусский режим активно способствовал путинскому вторжению, позволяя России использовать свою территорию, чтобы зажать Украину, запуская войска и ракеты со своей границы, позволяя летать российским самолетам через их воздушное пространство, — пояснили в британском правительстве.
Также Александр Лукашенко открыто поддержал нарратив Кремля, утверждая, что Киев “провоцирует Россию”, чтобы оправдать кровавое вторжение Путина.
Санкции коснутся некоторых значительных ограничительных мер против России в Беларуси, включая запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 млн фунтов.
А именно:
- экспорт товаров нефтепереработки;
- экспорт передовых технологических компонентов;
- экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки;
- импорт белорусского чугуна и стали.
Правительство Великобритании также ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса – запрещает большему количеству белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.
— Сегодняшние мероприятия базируются на широкомасштабных мероприятиях, которые правительство Великобритании ввело в отношении Беларуси, включая повышение на 35% тарифов на ряд товаров, сделанных в Беларуси, и санкции против президента Лукашенко и высокопоставленных чиновников за нарушение прав человека и подрыв демократии, — отмечается в сообщении.
Источник: Кабинет министров Великобритании
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