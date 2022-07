Британська розвідка назвала наступні цілі російських військ

Найближчими цілями російських окупантів є міста Сіверськ і Бахмут. Про це повідомляє британська розвідка.

Російські сили почали заявляти, що вже вийшли на околиці Сіверська. Але у розвідці кажуть, що це не підтверджена інформація.

Однак відомо, що російські війська повільно просувалися на захід з Лисичанська на Сіверськ, щоб відкрити шлях на Слов’янськ та Краматорськ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 July 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/CavbXUM9Hx

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/aez855Jsau

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 15, 2022