Британська розвідка назвала наступні цілі російських військ

Липень, 15 в 12:54

Найближчими цілями російських окупантів є міста Сіверськ і Бахмут. Про це повідомляє британська розвідка.

Російські сили почали заявляти, що вже вийшли на околиці Сіверська. Але у розвідці кажуть, що це не підтверджена інформація.

Однак відомо, що російські війська повільно просувалися на захід з Лисичанська на Сіверськ, щоб відкрити шлях на Слов’янськ та Краматорськ.

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– Якщо Сіверськ буде взятий під контроль, найімовірніше, наступною ціллю буде Бахмут, – говорять у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 July 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/CavbXUM9Hx ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/aez855Jsau — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 15, 2022

Також розвідники звертають увагу на те, що після відступу російських військ зі стратегічно розташованого острова Зміїний 30 червня, Росія намагалася заперечити, що Україна використовує його.

Але 13 червня два російських Су-27 не змогли завдати ударів по острову. Це означає, що російські повітряні сили не можуть успішно вступати в тактичні бої.

Також у британській розвідці наголосили, що від початку повномасштабної війни з України до Росії примусово вивезли понад 2,5 млн громадян.