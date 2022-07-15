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Факти / Україна

Британська розвідка назвала наступні цілі російських військ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Британська розвідка назвала наступні цілі російських військ
Фото: Генштаб ЗСУ

Найближчими цілями російських окупантів є міста Сіверськ і Бахмут. Про це повідомляє британська розвідка.

Російські сили почали заявляти, що вже вийшли на околиці Сіверська. Але у розвідці кажуть, що це не підтверджена інформація.

Однак відомо, що російські війська повільно просувалися на захід з Лисичанська на Сіверськ, щоб відкрити шлях на Слов’янськ та Краматорськ.

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– Якщо Сіверськ буде взятий під контроль, найімовірніше, наступною ціллю буде Бахмут, – говорять у британській розвідці.

Також розвідники звертають увагу на те, що після відступу російських військ зі стратегічно розташованого острова Зміїний 30 червня, Росія намагалася заперечити, що Україна використовує його.

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Але 13 червня два російських Су-27 не змогли завдати ударів по острову. Це означає, що російські повітряні сили не можуть успішно вступати в тактичні бої.

Також у британській розвідці наголосили, що від початку повномасштабної війни з України до Росії примусово вивезли понад 2,5 млн громадян.

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