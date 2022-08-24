Джонсон про переговори з Росією: не можна вести розмови з ведмедем, який їсть вашу ногу

Серпень, 24 в 18:58

Прем’єр-міністр Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон метафорично висловився про переговори з Росію, зауваживши, що не можна говорити з ведмедем, який їсть вашу ногу.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

– Зараз не час просувати якийсь неміцний план для переговорів із тими, хто просто у цьому не зацікавлений. Ви не можете проводити переговори з ведмедем, коли той їсть вашу ногу, і ви не можете проводити переговори з вуличним крадієм, який прикував вас до підлоги, – зауважив Джонсон.

Також він висловився проти намагань певних іноземних лідерів зберегти обличчя Путіну.

Зараз дивляться

– І до речі, ми не повинні турбуватися про “приниження” Путіна. Більше ми не повинні турбуватися про приниження ведмедя або вуличного крадія. Все, що має значення, так це відновлення і збереження суверенної цілісності України, – наголосив Джонсон.

Він переконаний, що Україна виграє у війні, та додав, що Британія буде на боці нашої держави.