Дешевий газ із Росії коштував Німеччині безпеки та незалежності – Бербок
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що дешевий газ із Росії коштував її країні безпеки та незалежності. А українці, за її словами, взагалі розплачуються тисячами життів.
Про це Бербок сказала в інтерв’ю Bild.
– Насамперед, ми маємо покласти край самообману про те, що ми колись отримували дешевий газ із Росії. Ми заплатили не великими грошима, а своєю безпекою та незалежністю. А українці заплатили за це тисячами своїх життів. Рахунок прийшов із запізненням, але тим драматичніше, – наголосила вона.
Анналена Бербок виключила можливість запуску Північного потоку-2, навіть якщо основний газопровід буде зупинено.
– Газопроводи з Росії – це вже не звичайні трубопроводи, а зброя у гібридній війні. Якщо Путін не доставляє через Північний потік-1, то чому він повинен доставляти через Північний потік-2? По Північному потоку-1 надходить недостатньо газу не тому, що трубопровід несправний, а тому, що Путін цього не хоче, – резюмувала міністр.