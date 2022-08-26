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Німеччина не постачатиме Україні зброю, з якої можна обстріляти РФ – Шольц

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Німеччина не постачатиме Україні зброю, з якої можна обстріляти РФ – Шольц
Фото: Depositphotos

Німеччина в питанні постачання зброї Україні дотримуватиметься принципу, сформульованого США та не буде постачати зброю, за допомогою якої можна обстріляти територію РФ.

Про це розповів німецький канцлер Олаф Шольц під час Діалогу з громадянами у Магдебурзі.

Метою залишається, щоб Путін не виграв війну, щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якої можна обстріляти територію Росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші, – сказав Шольц.

За словами Шольца, Німеччина  ніколи не буде робити односторонніх кроків, завжди орієнтуючись на те, що роблять союзники, і діятиме “виважено та обережно”, щоби війна не переросла з українсько-російської в “зовсім іншу війну”.

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Джерело: Укрінформ
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